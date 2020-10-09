Kastamonu'da karantina kuralına uymayan 39 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu'da karantina kuralına uymayan 39 kişi yurda yerleştirildi
09.10.2020 11:49
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan 39 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan 39 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.
Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, gazetecilere, vatandaşların kurallara uymasının salgının bir an önce sonlanması açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Kurallara uymayanların KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirten Kılıçarslan, "İzolasyon ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlarımız için iki yurdumuzu ayırdık. Dün itibarıyla izolasyon ve karantina tedbirlerine uymadıkları için KYK yurtlarında misafir ettiğimiz kişi sayısı 35'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 39'dur." dedi.
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