Kastamonu'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu'da bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.

Temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden D.K, işlem için bir bankaya girmek istedi.

Banka görevlilerinin yaptığı Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, karantinada olması gerektiği tespit edilen D.K, içeri alınmadı. Haber verilmesi üzerine bankaya gelen AFAD ekiplerince alınan D.K, Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.

D.K. hakkında para cezası da uygulandı.