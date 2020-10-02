Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili KYK'ye ait iki yurdun tahsis edildiği kaydedildi.

Kastamonu 'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

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