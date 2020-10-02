Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili KYK'ye ait iki yurdun tahsis edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Ekim itibarıyla karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 20 kişinin belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:53 - Kaynak: AA
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