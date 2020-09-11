Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, yurtlara yerleştirilecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pozitif olduğu halde evinde bulunamayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yurtlarda kalanların konaklama, yemek gibi masraflarının da kendilerinden tahsis edileceği bildirildi.