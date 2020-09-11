Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

Kastamonu Valiliği, karantina kurallarını ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Vatandaşların izolasyon kurallarına uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK'nin 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca kurallara uymayanlar Valilikçe izolasyon sürecini tamamlamaları için yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır."

Açıklamada, izolasyon kuralına uymayan erkeklerin KYK Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli, kadınların ise KYK Kastamonu öğrenci yurtlarına yerleştirileceği belirtildi.