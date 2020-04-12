Kastamonu'da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi - Son Dakika
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Kastamonu'da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi

6 saat önce

Yeni tip korona virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen vatandaşlar, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Kastamonu'da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen vatandaşlar, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs salgını sonrasında Türkiye, yurt dışında ikamet eden ve ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarını geri getirmek için harekete geçmişti. Bu kapsamda yeni tip korona virüs salgınından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletlerinden özel uçuşla Türkiye'ye 28 Mart'ta getirilen vatandaşlar, Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Kredi ve Yurtlar Kurumunda 14 gün boyunca karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süresini dolduran ve korona virüs tahlilleri negatif çıkan vatandaşlar, evraklarının tamamlanmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar, yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken bazıları ise Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünce tahsis edilen otobüsle farklı illerdeki ikametlerine gönderildi.

Öte yandan yapılan sağlık kontrolünde korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşlar ise ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine getirilerek tedavileri yapılıyor. Hastalığı hafif geçiren vatandaşlar da, tekrar Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Kredi ve Yurtlar Kurumuna getirilerek buradaki karantina süreleri devam ediyor.

"Kastamonu'da bizleri çok iyi ağırladılar"

Kastamonu'da kendilerini çok iyi ağırladıklarını söyleyen ve Çanakkale'ye gideceğini belirten Bülent Taşer, "Son 10 yıldır Çanakkale'de ikamet ediyorum. Salgın başladığında Amerika'da bulunuyordum. Bilet bulduk ve Amerika'dan Türkiye'ye geri döndük. Dönüşümüz biraz sıkıntılı oldu. Uçağımız rötar falan yaptı. Ankara'dan daha sonra Kastamonu'ya geldik. Kastamonu'da bizleri çok iyi ağırladılar. Her şeyimiz çok iyiydi. Bize çok iyi misafirperverlik yaptılar. Görevlilere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sıkıntı olmadan çıktık, memleketimize evimize gidiyoruz"

Çanakkale'de ikamet ettiğini söyleyen Yüksel Yurttaş ise, "Arkadaşımızın anlattığı gibi Amerika'dan dönüşümüz biraz sıkıntılı oldu. Çok şükür memleketimize geldik. Kastamonu'da bizi, buradaki tüm görevliler misafirperverliklerini eksik etmeden bizleri en iyi şekilde ağırladılar. AFAD Müdürümüz, bizleri sık sık arayarak ihtiyaçlarımızı, şikayetlerimizi sordular. Bizler, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. En alttaki görevliden en üstteki görevliye kadar bizleri iyi ağırladılar. Sonuçta bir sıkıntı olmadan çıktık. Memleketimize evimize gidiyoruz. Tüm görevlilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:50 Kaynak: İHA

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