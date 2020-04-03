Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

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Kastamonu'da karantina süresi dolan 97 kişi evlerine gönderildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kastamonu'da yurtlarda gözlem altında tutulanlardan karantina süreleri dolanlar, yurttan ayrıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kastamonu'da yurtlarda gözlem altında tutulanlardan karantina süreleri dolanlar, yurttan ayrıldı.
Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye geldikten sonra Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantina altına alınanlardan bazılarının karantina süresi doldu.
İlde ilk karantina uygulamasına geçildiği 15 Mart'tan itibaren bugüne kadar 97 kişi, sağlık durumlarında sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:00 Kaynak: AA
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