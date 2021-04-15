Kastamonu'da karantinada olması gerekirken bankaya giden kişiye idari ceza uygulandı - Son Dakika

Kastamonu'da karantinada olması gerekirken bankaya giden kişiye idari ceza uygulandı

15.04.2021 17:27
Kastamonu'da karantinada olması gerekirken bankaya giden kişiye idari ceza uygulandı, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, para çekmek için gittiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, yeni tip koronaviris (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan kişiye idari ceza uygulandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, para çekmek için gittiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda, yeni tip koronaviris (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan kişiye idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, E.B, ilçedeki bir bankaya para çekmeye gitti.

Bankaya girişte E.B'nin HES kodu sorgusunda, Kovid-19 temaslısı olduğu ve karantinada olması gerektiği belirlendi.

E.B, güvenlik noktasına alınarak durum emniyete bildirildi.

Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan E.B, Valilikçe belirlenen yurda yerleştirildi.

Hayat Eve Sığar, Kastamonu, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da karantinada olması gerekirken bankaya giden kişiye idari ceza uygulandı - Son Dakika


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