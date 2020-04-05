Kastamonu'da karantinadakilere Pınarbaşı kara çorbası, simit ve pastırma ikramı - Son Dakika

Kastamonu'da, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantina altına alınanlara, Pınarbaşı kara çorbası, Kastamonu pastırması ve simidi ikram edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kastamonu'daki yurtlarda gözlem altında tutulan 253 kişiye, Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işaretli yöresel lezzetler ikram edildi.

Karantinada kalanlara çorba ve pastırmanın yanında ürünler hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler de dağıtıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın hastalığı bertaraf etmek adına önemli mücadeleler verdiğini söyledi.

Türkiye'nin de bu süreçte mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Yaşar, "Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu hastalıkla mücadeleyi el birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanımız ve sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye olarak ilçede tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yaşar, "Yurt dışında olup da Türkiye'ye dönen vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlar Türkiye'de çeşitli illerde 14 gün süreyle misafir ediliyor. Amerika gibi diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen bazı vatandaşlar Kastamonu öğrenci yurtlarında misafir edilmekte." diye konuştu.

Yaşar, belediye olarak karantinadaki kişilerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz, onlara 14 günlük süre içinde yalnız olmadıklarını hissettirmek, yanlarında olduğumuzu göstermek adına coğrafi işaret tescili alınmış Pınarbaşı'mıza ait kara çorbamızı ikram ettik. Onlara dünyanın başka yerinde tadamayacakları böylesine güzel bir tadı tattırmak hem de moral ve motivasyon olarak yanlarında olduğumuzu göstermek adına böyle bir ikramda bulunduk. Yanlarında olduğumuzu unutmasınlar, onlar orada yalnız değiller."

Yurtlarda ikramların dağıtımını Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak organize etti.