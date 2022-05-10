Kastamonu'da "Karavan Turizmi Zirvesi" gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da "Karavan Turizmi Zirvesi" gerçekleştirilecek

10.05.2022 16:47
Kastamonu'da "Karavan Turizmi Zirvesi" gerçekleştirilecek

TR82 Bölgesi'nde karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör iş birliğinde "Karavan Turizmi Zirvesi" düzenlenecek.

TR82 Bölgesi'nde karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör iş birliğinde "Karavan Turizmi Zirvesi" düzenlenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, zirvenin, Kastamonu'da 23 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

KUZKA'nın Türkiye'de karavan turizminin koordinatör ajansı olduğu aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde karavan turizmi için koordinatör ajans seçilen KUZKA, bu kapsamda 2020 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve UKKF iş birliğinde TR82 ve TR81 bölgelerinde saha tespit çalışmalarını tamamladı. KUZKA, TR82 Bölgesi Karavan Turizmi Saha Tespit Raporu'nu hazırlayarak yatırımcıların hizmetine sundu. KUZKA tarafından ayrıca saha tespit çalışmalarının Türkiye geneline yaygınlaştırılabilmesi için TR82 ve TR81 bölgeleri için uygulanan yöntemden yola çıkılarak karavan alanlarının tespiti için bir kriter seti ve karavan alanlarının taşıması gereken kriter seti belirlendi."

Karavan turizmi ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek zirvede karavan turizminin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin istişare edileceği tekil ve eş zamanlı paneller gerçekleştirileceği anlatılan açıklamada, "Zirveye, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, karavan ve ekipmanları üreticileri, karavan alanı işletmecileri ile çok sayıda karavan kullanıcısının katılması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Zirvenin ardından Kastamonu'nun doğal güzelliklerini kapsayan geziler düzenleneceği vurgulanan açıklamada, ziyaretçilerin Çatak Kanyonu Cam Terası, Horma Kanyonu Yürüyüş Parkuru ve Ilıca Şelalesi'ni yakından tanıma fırsatı bulacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', 9-12 Haziran'da yapılacak 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', 9-12 Haziran'da yapılacak Gümüşhane günleri etkinliği ön toplantısı gerçekleştirildi Gümüşhane günleri etkinliği ön toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu, Haziran, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'Karavan Turizmi Zirvesi' gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da "Karavan Turizmi Zirvesi" gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement