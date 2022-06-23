KASTAMONU - "Karavan Turizmi Zirvesi" düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Karavan Turizmi Zirvesi, Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun bir karavancının aradığı tüm güzellikleri barındırdığını söyledi.

Kastamonu'nun doğa gezisi, kayak, sahil turizmi anlamında çok güzel yerleri barındırdığını anlatan Çakır, aynı zamanda Osmanlı, Selçuklu ve Candaroğulları Beyliği dönemlerinden izlerin de görülebileceğine işaret etti.

Kovid-19 salgını döneminde başlayan sakinlik sürecini canlılığa çevirmek amacıyla eylem planı hazırladıklarını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"12 ay süren bir eylem planı kurduk. Turizmdeki tüm hedef unsurlarımızı bölgemize davet ettik. Dışarıdan hedef potansiyel gruplarımızı belirledik. Daha çok insana ulaşmak için neler yapmak gerekiyorsa bunlarla ilgili adımlar atmaya başladık. Daha yapacağımız çok şey var ama turizmde sahip olduğumuz zenginliklere ulaşmada, konaklama noktasında iyileştirme çalışması yapıyoruz. Amacımız misafirlerimizi en iyi şartlarda bu hizmetleri vermek. En güçlü olduğumuz potansiyelimizden biri de karavan turizmi."

Kastamonu'nun doğallığı koruduklarını vurgulayan Çakır, "İnşallah Kastamonu'yu sloganımızda olduğu gibi, turizmin parlayan yıldızı haline hep beraber getireceğiz. Kastamonu'da 2018'de 550 bin geceleme yaparken, 2019'da 770 binlere ulaştık. Dolayısıyla kapasitemizin farkındayız, Kastamonu'yu keşfeden turizmcilerin de bu konudaki memnuniyetini görüyoruz. Ağustos ayında düzenleyeceğimiz Türkiye'nin en büyük karavan organizasyonunu yapma konusunda da desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Doğa temelli turizm türlerine yönelik talebin artma eğiliminde olacağı beklentisi

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise turizmin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkati çekti.

Turizm sektöründe trend değişimlerinin devam ettiğini dile getiren Genç, "Bu nedenle yeni dönemin parametrelerini iyi okumak oldukça önemli. Ekosistemin tüm paydaşlarıyla uyumlu olarak oyunu planlı, doğru şekilde kurmamız, bu yönde stratejiler geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Özellikle pandemi sonrasında ekoturizm, kırsal turizm, yayla turizmi, mağara turizmi, dağ ve kış turizmi gibi birçok alt türü olan doğa temelli turizm türlerine yönelik talebin artma eğiliminde olacağı beklentisi oldukça yüksek. Bu noktada biz de söz konusu turizm türlerinde rekabetçi olabilecek değerlere sahip olan bölgemizi, idari sınırlar gözetmeksizin yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalarla geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede bulunan değerleri ortaya koyarak ilk etapta çadırlı kamp yapılabilecek alanların belirlendiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Pandeminin hemen başında yaptığımız çalışmalardan biri de karavan alanlarını tespit çalışmasıydı. Ajansımız, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından 'karavan turizmi koordinatör ajansı' olarak belirlendi. İzleyen süreçte bu alandaki çalışmalar, bölgeselden ulusala doğru genişlemiş oldu. Bu kapsamda bölgemizdeki karavan kamp ve karavan park alanları tespit çalışması benzer metot kullanılarak tüm kalkınma ajanslarımızın ve bölge kalkınma idarelerinin iş birliği ile ulusal düzeye yayılmıştır. 249 potansiyel karavan kamp ve karavan park alanı belirlenmiştir. Tespit edilen alanların büyük çoğunluğu, doğa turizmi temellidir. Zirvede karavan turizmi konusunda farkındalık oluşturmanın yanında turizm altyapısı, mevzuatı, karavan ekipmanları üretici ve tedarikçileri, karavan kamp alanı yöneticileri, ulusal ve uluslararası çatı örgütleri gibi birçok paydaşı buluşturmayı hedefledik."

Açılış konuşmalarının ardından zirvede, bilim insanları ve sektör temsilcilerince gün boyunca turizm ile ilgili sunum gerçekleştirilecek.