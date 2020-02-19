Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Kastamonu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, annesi tedavi altına alındı.

Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kastamonu'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, annesi tedavi altına alındı.

Kastamonu merkeze bağlı Bük köyünde yaşayan Seher Özmen (80) ve kızı Gülten Özmen'den (55) haber alamayan yakınları, eve gitti.

İçeri girdiklerinde Seher ve Gülten Özmen'i baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Gülten Özmen'in hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri anne Seher Özmen'i Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Anne Özmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı
Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 05:33:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, annesi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]