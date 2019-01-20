Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kastamonu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

50 dakika önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Kurtşeyh Mahallesi'nde, Niyazi Yazıcıoğlu (77) ile eşi Rabia Yazıcıoğlu'ndan (82) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan inceleme sonucu çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Devrekani, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin

Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 00:43:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]