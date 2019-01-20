Kastamonu'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
50 dakika önce
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Kastamonu
'nun Devrekani
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Kurtşeyh Mahallesi'nde, Niyazi Yazıcıoğlu (77) ile eşi Rabia Yazıcıoğlu'ndan (82) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Öte yandan, yapılan inceleme sonucu çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:53 Kaynak: AA
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