KASTAMONU - Kardan etkilenmesin diye kapalı alana çekilen otomobilin üzerine çatı çöktü - Son Dakika

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

Teslim olan PKK'lı tek tek anlattı: İki ülke, TSK'nın her operasyonunu haber veriyordu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kar yağışından etkilenmemesi için kapalı alana çekilen otomobil, aşırı kardan çöken çatının altında kaldı.

İlçede yaşayan Namık Tiftikçi, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 AAC 771 plakalı otomobilini korumak için bir sosyal tesisin kapalı alanına park etti.

Tiftikçi'nin otomobilini park ettiği yerin çatısı, kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Çatının altında kalan aracın tavan kısmı ezildi.

Durumu Bozkurt Belediyesine bildiren Tiftikçi, otomobilin, çöken çatının altında kaldığını söyledi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile bulunduğu yerden çıkartılan otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.