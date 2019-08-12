Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı

34 dakika önce

Kastamonu'da kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kasapların
Kastamonu'da kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Subaşı köyü meydanında, kasaplar Abdullah (41), Ecevit (45) ve Alaattin T. (46) ile Adem C. (40) arasında kıyma çekme nedeniyle tartışma çıktı.
Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında söz konusu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alaattin T. ile Adem C'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, polis ve özel harekat ekipleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı
Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 04:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]