Son Dakika Haberleri: Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”
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Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”

1 saat önce

Mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz yeterince keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olan Kastamonu'da, 27-28 Eylül tarihlerinde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla festival düzenleniyor.

Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”, System.String[]
Mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz yeterince keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olan Kastamonu'da, 27-28 Eylül tarihlerinde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla festival düzenleniyor.
Kastamonu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 
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