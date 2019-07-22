Kastamonu’da Kastrofest’le “Geleneğe Saygı Geleceğe Miras”
1 saat önce
Mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz yeterince keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olan Kastamonu'da, 27-28 Eylül tarihlerinde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla festival düzenleniyor.
Mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz yeterince keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olan Kastamonu
'da, 27-28 Eylül
tarihlerinde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla festival düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07
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