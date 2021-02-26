Kastamonu'da kavgada başına keserle vurulan kişi öldü - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan kavgada, başına keserle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karaçomak köyünde yaşayan Hakan Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen Emre Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ç, keserle Hakan Ç'nin kafasına vurdu.

Köydekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emre Ç, jandarma tarafından gözaltına alındı.