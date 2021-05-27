Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası, jandarmanın dağıttığı "akıllı saat" ile bulundu - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, jandarma tarafından daha önceden dağıtımı yapılan akıllı saat ile bulundu.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası 77 yaşındaki M.N. evinden ayrıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından dağıtılan akıllı saatteki program sayesinde, 200 metrelik güvenli bölgeyi ihlal eden M.N'nin ailesine, "güvenli bölge ihlali" mesajı ulaştı.
M.N, navigasyon yardımıyla ailesi tarafından evine 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, akıllı saat projesinin 2020 yılında hayata geçirildiği hatırlatıldı.
Proje ile alzaymır hastası, zihinsel engelli ve kaybolma riski yüksek vatandaşların kaybolmaları durumunda kısa zamanda bulunmalarının hedeflendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Proje kapsamında 50 vatandaşa künye levhası, 25 vatandaşa akıllı saat dağıtılmış bir yıllık süreçte kaybolma vakalarında yüzde elli azalış kaydedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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