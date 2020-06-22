Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası ormanda bulundu - Son Dakika

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen özel ekip, iz takip ve arama kurtarma köpeklerinden yararlanarak kayıp kadını aramaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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