Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 3 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 3 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Ayvalar köyünde ailesiyle yaşayan Kemal Vural'ın (60) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Seydiler ilçesinde 3 gün önce evden ayrılan Vural'ın evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kemal Vural, Kastamonu, Seydiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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