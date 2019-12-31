Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 7 gündür haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasından 7 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 7 gündür haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.


Ayvatlar köyünde ailesiyle yaşayan ve ayrıldığı eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Kemal Vural'ın (60) bulunması için başlatılan aramaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile komandoların katıldığı arama faaliyetleri köyün çevresinde yoğunlaştırılıyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürüyor.


Yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kemal Vural, Kastamonu, Seydiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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