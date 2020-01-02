Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 9 gündür haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi.

Ayvatlar köyünde ailesiyle yaşayan ve eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarı yaptığı alzaymır hastası Kemal Vural'ın (60) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile komandoların 9 gündür yürüttüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.