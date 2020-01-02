Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi

6 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 9 gündür haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi.

Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 9 gündür haber alınamayan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi.

Ayvatlar köyünde ailesiyle yaşayan ve eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarı yaptığı alzaymır hastası Kemal Vural'ın (60) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile komandoların 9 gündür yürüttüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Kemal Vural, Kastamonu, Seydiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı
Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar

Son Dakika Haberleri
20:51 İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
20:50 İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]