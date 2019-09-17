Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama çalışmaları

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan engelli kadınının bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu'nun (59) bir süre önce evden ayrılıp bir daha geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar kadına ait bir ize rastlanmadı.

Jandarmaya ait iz takip köpekleri "Füme" ve "Garip" ile kadavra köpeği "Mavi" de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.