Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama çalışmaları
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Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama çalışmaları

35 dakika önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan engelli kadınının bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kaybolan engelli kadını arama çalışmaları, System.String[]

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan engelli kadınının bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu'nun (59) bir süre önce evden ayrılıp bir daha geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında şu ana kadar kadına ait bir ize rastlanmadı.

Jandarmaya ait iz takip köpekleri "Füme" ve "Garip" ile kadavra köpeği "Mavi" de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

İhsangazi, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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