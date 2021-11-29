Kastamonu'da kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da kaybolan hayvanlar jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu

Kastamonu'da kaybolan 6 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu.

Kastamonu'da kaybolan 6 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu. Konukça köyünde M.K, 112 ihbar hattını arayarak altı 6 büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu, yaptığı aramalara rağmen hayvanları bulamadığını söyledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma devriyesi bölgede arama yaptı. Aramada 7 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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