Kastamonu'da Kaybolan Kişi Ölü Bulundu
1 saat önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kişi ölü bulundu.
Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kişi ölü bulundu.
Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yetgin'in (57) dün akşam saatlerinde evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ve AFAD
ekipleri ile UMKE görevlilerinin arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucunda Yetkin'in cenazesi, köye bir kilometre uzaklıkta hayvanların su içmesi için yapılan olukta bulundu.
Yetgin'in cenazesi, incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:46 Kaynak: AA
Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti
Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi
Kıyafeti Oyuncağa Takılan Çocuk, Anaokulu Parkında Yaşam Mücadelesi Verdi