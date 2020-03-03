Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu - Son Dakika

Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpeği tarafından bulundu.

Kastamonu'da kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpeği tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Belen köyünde dün akşam saatlerinde evden ayrılan Erdoğan Kadik'in (43) geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Gece boyunca yapılan arama çalışmalarında iz takip köpeği "Füme" kullanıldı.

Kayıp kişinin kıyafetlerinin koklatıldığı "Füme", Kadik'i ormanlık alanda buldu.

Soğuktan donmamak için gece boyunca ormanlık alanda yürüdüğü öğrenilen Kadik'e, jandarma ekiplerince ilk yardım yapılarak su ve yiyecek verildi.

Kadik, hastanede yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kastamonu, Belen, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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