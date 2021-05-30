Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 4 gün haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ancak geri dönmeyen Kök'ün yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar, 4. gününde de devam etti.

Kök'ü arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin katılımıyla yürütülüyor.

İz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verilen çalışmalardan, bugün de sonuç alınamadı.