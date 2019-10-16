Kastamonu'da kayıp kadının cesedine ulaşıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gündür kayıp kadının cesedine ulaşıldı.

İlçede ailesiyle yaşayan Seher Egemen (60), 2 gün önce dolaşmak üzere evden ayrıldı. Egemen'in eve dönmemesi üzerine yakınları, güvenlik güçlerine haber verdi.

Jandarma ve polis tarafından ilçe merkezi ve çevrede arama başlatıldı. Arama çalışmaları devam ederken ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede Dikmen Köprüsü altında bir kadın cesedi olduğu ihbar edildi.

İncelemede cesedin Seher Egemen'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.