Kastamonu'da kayıp kişi ölü bulundu

Kastamonu
'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Fatih
Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
Sık sık balık tutmaya gittiği öğrenilen Küçük'ün otomobili, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde komşusu tarafından bulundu. AFAD
, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeğiyle bölgede yapılan arama sonucunda, baraj gölünde Küçük'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan
çıkarılan Küçük'ün cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.