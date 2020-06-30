Kastamonu'da kayıp kişilere "akıllı saat ve künyelerle" ulaşılacak - Son Dakika

Kastamonu'da kayıp kişilere "akıllı saat ve künyelerle" ulaşılacak

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında kaybolma riski yüksek olan kişilere akıllı saat ile künye levhası veriliyor.

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında kaybolma riski yüksek olan kişilere akıllı saat ile künye levhası veriliyor.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarında son 5 yılda 222 kayıp şahıs olayının meydana geldiği belirtildi. Bunlardan 10'unun arazide ölü bulunduğu, 4'ünün ise takibine devam edildiği aktarılan açıklamada, kayıp kişilerin yüzde 25'inin zihinsel engelli olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca proje başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kayıp Şahıs Olaylarını Önleme-Kayıp Şahısları Bulma Projesi kapsamında temin edilen akıllı saat ve künye levhalarının dağıtımı devam etmektedir. Yaz mevsiminin gelmesi ve nüfusun artması ile kayıp şahıs olaylarının artacağı değerlendirildiğinden, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde bulunan alzaymır hastalığı başta olmak üzere çeşitli sebeplerle kaybolma riski yüksek olan vatandaşlarımızın aileleri tek tek ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Pilot uygulama kapsamında Kastamonu Valiliğince temin edilen 20 akıllı saat ile 52 künye levhası, ailelere teslim edilmiştir."

Dağıtılan akıllı saatlerdeki konum ve navigasyon özelliği ile kaybolan kişilerin en kısa zamanda bulunmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Proje kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran tarafından da Cide ilçesi Sırakaya köyünde ikamet eden alzaymır hastası A.O. ve ailesine akıllı saat ve künye levhası teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kayıp kişilere 'akıllı saat ve künyelerle' ulaşılacak - Son Dakika

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