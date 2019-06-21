Kastamonu'da kayıp kişinin barajda cesedi bulundu

KASTAMONU'da, yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Küçük'ün (63), Karaçomak Barajı'nda cesedi bulundu.Ailesi il dışında bulunan Fatih Küçük'ten haber alamayan yakınları, 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu. Küçük'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramalara katılan komşuları, bugün öğle saatlerinde merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Karaçomak Barajı kenarında Küçük'e ait otomobili buldu.İhbar üzerinde gelen jandarma ekipleri, çevrede iz takip köpeği ile arama yaptı. Çalışmada sırasında barajda erkek cesedi bulundu. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan cesedin Fatih Küçük'e ait olduğu belirlendi.Balık tutarken dengesini kaybederek suya düşmüş olabileceği tahmin edilen Fatih Küçük'ün cansız bedeni, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Kastamonu