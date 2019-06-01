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Kastamonu'da kaza, 1 ölü 7 yaralı

16 dakika önce

Kastamonu'da kaza, 1 ölü 7 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kastamonu'da kaza, 1 ölü 7 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Yusuf Kudu yönetimindeki 34 JL 4566 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle Tosya Organuze Sanayi Bölgesi Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Kazada 5 yaşındaki Ahmet Salih Kudu hayatını kaybederken, araç sürücüsü Yusuf Kudu ile otomobilde bulunan Ercan Kucak, Edanur Kudu, Yahya Kudu ve Abdurrahman Kudu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Salih Kudu ise Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Tosya D-100 Karayolunda meydana gelen diğer kazada ise 2 kişi daha yaralandı.
İstanbul'dan Amasya istikametine gitmekte olan Hüseyin Demirci yönetimindeki 34 FC 7744 plakalı otomobil, kayganalaşan yolda 34 BP 5197 plakalı araca çarptı. Kazada Seher Demirci ve Medine Nur Çaylı yaralandı. Yaralılar, Tosya Devlet Hastanesne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da kaza, 1 ölü 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
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