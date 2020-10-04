Kastamonu'da kaza: 2 ölü - Son Dakika

Kastamonu'da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.00 sularında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Toykar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hakan Toykar ile yanında yolcu olarak bulunan Batuhan Karayel sıkıştı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrasında bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çarpmanın etkisiyle ön koltukta sıkışan yolcu Batuhan Karayel olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hakan Toykar da itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Toykar da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan Karayel'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hurda yığınına dönen otomobil çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU