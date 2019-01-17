Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Kedi Kurtarma Operasyonu

Kastamonu'da Kedi Kurtarma Operasyonu

24 dakika önce

Kastamonu'da kum ocağının çimento silosunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Kastamonu'da Kedi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da kum ocağının çimento silosunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) Kastamonu- Araç kara yolunda bulunan kum ocağının çimento silosunda bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, iple yaklaşık 7 metre derinliğindeki silonun içine inerek kediyi buradan çıkardı.

Kedi, kontrolleri yapılmak üzere Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Kastamonu Araç, AFAD, Kastamonu, Güncel
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