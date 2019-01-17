Kastamonu'da Kedi Kurtarma Operasyonu
24 dakika önce
Kastamonu'da kum ocağının çimento silosunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.
Kastamonu
'da kum ocağının çimento silosunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD
) Kastamonu- Araç
kara yolunda bulunan kum ocağının çimento silosunda bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, iple yaklaşık 7 metre derinliğindeki silonun içine inerek kediyi buradan çıkardı.
Kedi, kontrolleri yapılmak üzere Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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