Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Kedi ve Köpeğin Dostluğu Görenleri Şaşırttı

Kastamonu'da Kedi ve Köpeğin Dostluğu Görenleri Şaşırttı

8 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Kastamonu'da Kedi ve Köpeğin Dostluğu Görenleri Şaşırttı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Taşköprü'de Atatürk Caddesi üzerinde bekleyen sokak köpeği ile kedi, neredeyse günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor. Koyun koyuna uyumaları ve sıkı dostlukları görenlerin şaşkınlık yaşamasına neden olurken yine bu sıcak dostluk, insanların yüzünde tebessüm oluşturdu. Kedi ve köpeğin yaşadığı bu dostluk, caddeden geçen vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar, kedi ile köpeğin dostluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

Taşköprü, Kastamonu, Güncel
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