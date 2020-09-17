Kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da, hırsızlık için girdiği dükkanda kendisine direnen kadın kuyumcuyu vuran kişi tutuklandı.

Kastamonu'da, hırsızlık için girdiği dükkanda kendisine direnen kadın kuyumcuyu vuran kişi tutuklandı.

Olayın ardından kaçan maskeli soyguncuyu bulmak için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki 30 farklı kamera kaydını 15 gün inceleyen polis ekipleri, şüpheli E.T'nin eşkalini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, E.T. ile eşi Ü.T ve annesi T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ü.T ve anne T.T. ise serbest savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28 Ağustos'ta cuma namazı sırasında Belediye Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli soyguncu, kendisine direnen kuyumcu Elif Pehlivan'ı (45) silahla vurarak yaralamıştı.

Kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendine direnen kuyumcuyu vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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