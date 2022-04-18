Kastamonu'da kendir ekimi yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da kendir ekimi yapıldı

18.04.2022 14:06
Kastamonu'da kendir ekimi yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sözleşmeli tarım kapsamında kendir ekimi yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sözleşmeli tarım kapsamında kendir ekimi yapıldı.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde geçen yıl kendiri elyaflaştırma ve pamuklaştırma tesisinin kurulması için Anadolu Kendir AŞ'ye yer tahsisi gerçekleştirildi. Anadolu Kendir AŞ de ilçede 22 köyde bulunan 750 dönüm arazide 46 çiftçi ile sözleşme imzaladı. Fabrikanın 2023 yılında tamamlanması planlanırken bu yıl ekilen tohumlar ise tohumluk ve Ar-Ge için kullanılacak.

Alatarla köyünde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, kendirle ilgili Kastamonu'da büyük bir özlem olduğunu söyledi.

Kendirde Türkiye'de ilk defa sözleşmeli tarımın yapıldığını anlatan Çakır, "Taşköprü, sarımsağıyla meşhur, şeker pancarıyla meşhur inşallah kendir üretimiyle de Türkiye'de merkez olacak çünkü Türkiye'de bu örnek başka bir yerde yok. Bu da şüphesiz başarıyı getirecek çünkü çiftçi kardeşlerimizin bu konuda bir geçmişi var. Allah vergisi muhteşem bir arazimiz var. Teknolojinin getirdiği her türlü imkan bu süreçte yoğun bir şekilde kullanılacak." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yaptığı açıklama ile kendiri Türkiye'nin gündemine getirdiğini söyledi.

Daha sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tohum bankacılığı anlamında ciddi çalışmalara imza attığını anlatan Çelik, "Sözleşmeli tarım çok önemli ve en büyük garanti. Bir ürünü ekerken ne olabileceğini öngörebilme anlamında çok önemli. Bu diğer ürünlere de çok iyi bir örnek oluşturacak. Taşköprü'nün ana ürünü kendir, sarımsak ve pancardır. Bu üç önemli ayağın bir tanesi eksikti. İnşallah onu da tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da sözleşmeli tarım sayesinde kendir üreten çiftçinin kaygısının kalmadığını söyledi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Taşköprü'de çiftçilerin kendirle ilgili tecrübelerinin olduğunu belirtti.

Kendirle ilgili çalışmaların bir yılı aşkın süredir devam ettiğini anlatan Partal, "Biz mutlu anıların üzerine yeni hikayeler yazmak istiyoruz. Bugün de bu hikayenin en mutlu, en heyecanlı aşamalarından birindeyiz. Tohumu toprakla buluşturuyoruz. Taşköprü'ye, Kastamonu'ya ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Programa Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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Kastamonu, Kenevir, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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