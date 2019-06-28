Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kene can aldı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da kene can aldı

1 saat önce

KASTAMONU'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören İbrahim Göksu (70), yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da kene can aldı, System.String[]
KASTAMONU'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören İbrahim Göksu (70), yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Göksu, geçen hafta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Göksu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Göksu, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
Kongo, Kırım, Göksu, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi Motorlu testere faciası! Cinsel organını parçaladı Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu Cani adam, sokak ortasında tartıştığı husumetlisini boğazını keserek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 22:21:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kene can aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]