Kastamonu'da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
13 dakika önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kenenin ısırdığı bir şahıs hayatını kaybetti.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
'nun Taşköprü
ilçesinde kenenin ısırdığı bir şahıs hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı
köyünde ikamet eden 70 yaşındaki İbrahim Göksu
, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Göksu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp
kurumuna gönderildi. İbrahim Göksu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KASTAMONU
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