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Kastamonu'da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

13 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kenenin ısırdığı bir şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kenenin ısırdığı bir şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden 70 yaşındaki İbrahim Göksu, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Göksu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi. İbrahim Göksu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
Ayvalı, Göksu, Taşköprü, Kastamonu, 3. Sayfa
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