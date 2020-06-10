Kastamonu'da 'kenevir' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği 'kenevir' operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Tosya İlçe Jandarma ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Beşçam mevkiindeki ormanlık alanda kenevir ekildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, keneviri eken N.C. ile E.C.'yi gözaltına alırken, bir miktar kenevir ele geçirdi. N.C ve E.C., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi.