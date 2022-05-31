KASTAMONU - Kent merkezine inen kurt kameralara yansıdı - Son Dakika
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KASTAMONU - Kent merkezine inen kurt kameralara yansıdı

31.05.2022 18:29

Kastamonu'da kent merkezine inen kurt yakalanarak tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Kastamonu'da kent merkezine inen kurt yakalanarak tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Öğle saatlerinde yolunu kaybettiği düşünülen bir kurt Cumhuriyet Meydanına indi.

Meydanda kurdun dolaştığını gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye gelen belediye ekipleri Saat Kulesi yakınlarında kurdu iğne ile uyuşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınan kurt tekrar doğal ortamına bırakıldı.

KASTAMONU - Kent merkezine inen kurt kameralara yansıdı
KASTAMONU - Kent merkezine inen kurt kameralara yansıdı

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Kaynak: AA

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