Kastamonu'da kınalı kekliğin avlanması yasaklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Av Komisyonu tarafından popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altına girdiği gerekçesiyle kınalı kekliğin avlanması yasaklandı.



4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Tosya'da av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirleri almak üzere Tosya İlçe Av Komisyonu, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve bunların avlanma süre ve sayılarının belirlendiği toplantıda, "kınalı keklik" kuş türünün ilçe genelinde popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden dolayı bu kuş avının 2020-2021 av sezonunda yasaklanmasına karar verildi. Buna göre, Tosya'da kınalı kekliğin avlanması 2020-2021 yılı içerisinde yasaklandı. - KASTAMONU