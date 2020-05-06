Kastamonu'da kıraathanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kastamonu'da kıraathanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Jandarma ekipleri ilçede Ç.G'ye ait bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Ekipler kıraathanede Ç.G, Ü.G, Ü.Ö, M.S.İ, H.B ile S.K isimli şahısların kumar oynadığını tespit etti. Şahıslara Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 1225'er, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 180'er, kapalı alanda sigara içtikleri için de 188'er lira para cezası uygulandı. Öte yandan iş yeri sahibi Ç.G, hakkında "kumar için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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