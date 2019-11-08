Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kivi hasat şenliği yapıldı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kivi hasat şenliği yapıldı

Kastamonu'da kivi hasat şenliği yapıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kivi üretimini yaygınlaştırmak ve tanıtmak amacıyla "hasat şenliği" düzenlendi.

Kastamonu'da kivi hasat şenliği yapıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kivi üretimini yaygınlaştırmak ve tanıtmak amacıyla "hasat şenliği" düzenlendi.

Kaymakam İzzet Cem Eser, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Kuğu köyündeki kivi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındığa güçlü bir alternatif olan kivinin ilgiyle tüketildiğini söyledi.

Son yıllarda yoğun talep gören kivinin üretiminin de artış gösterdiğine dikkati çeken Eser, "Kivi üretiminde güçlü konuma ulaşan Türkiye, dünyada ikinci sıraya kadar yükseldi. Son 5 yılda iki katına çıkan kivi üretimiyle Kastamonu, iller sıralamasında 10'uncu sırada. Çatalzeytin'de ise 33 dekarlık kivi üretim alanına sahibiz. Üretim miktarımız 90 ton civarında. Bu rakamlar yeterli görülmemeli, üretimimizi artırmalıyız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Türkmen ise Türkiye'de 22 bin dekar alanda yılda ortalama 32 bin ton kivi üretimi yapıldığına işaret etti.

Kastamonu'da ise 230 dekarda 160 ton kivi yetiştirildiğini anlatan Türkmen, "2007 yılına kadar ekonomik anlamda Kastamonu'da üretimi yapılmayan kivi, İl Özel İdaresinin destekleriyle hayata geçirilen 'Sahil Kivi Projesi' ile Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde oluşturulan bahçelerde yetiştirilmeye başlandı. Dönüm başına bin 200 ila 2 bin kilogram civarında hasat edilen kivinin ekonomik getirisi yüksek, pazar değeri oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ise gelişen, büyüyen Türkiye için üretimin önemini vurgulayarak, bu konuda büyük emek veren çiftçilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kivi hasadını gerçekleştirdi.

Çatalzeytin, Kastamonu, Kivi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kivi hasat şenliği yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]