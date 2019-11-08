Kastamonu'da kivi hasat şenliği yapıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kivi üretimini yaygınlaştırmak ve tanıtmak amacıyla "hasat şenliği" düzenlendi.

Kaymakam İzzet Cem Eser, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Kuğu köyündeki kivi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındığa güçlü bir alternatif olan kivinin ilgiyle tüketildiğini söyledi.

Son yıllarda yoğun talep gören kivinin üretiminin de artış gösterdiğine dikkati çeken Eser, "Kivi üretiminde güçlü konuma ulaşan Türkiye, dünyada ikinci sıraya kadar yükseldi. Son 5 yılda iki katına çıkan kivi üretimiyle Kastamonu, iller sıralamasında 10'uncu sırada. Çatalzeytin'de ise 33 dekarlık kivi üretim alanına sahibiz. Üretim miktarımız 90 ton civarında. Bu rakamlar yeterli görülmemeli, üretimimizi artırmalıyız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Türkmen ise Türkiye'de 22 bin dekar alanda yılda ortalama 32 bin ton kivi üretimi yapıldığına işaret etti.

Kastamonu'da ise 230 dekarda 160 ton kivi yetiştirildiğini anlatan Türkmen, "2007 yılına kadar ekonomik anlamda Kastamonu'da üretimi yapılmayan kivi, İl Özel İdaresinin destekleriyle hayata geçirilen 'Sahil Kivi Projesi' ile Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde oluşturulan bahçelerde yetiştirilmeye başlandı. Dönüm başına bin 200 ila 2 bin kilogram civarında hasat edilen kivinin ekonomik getirisi yüksek, pazar değeri oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ise gelişen, büyüyen Türkiye için üretimin önemini vurgulayarak, bu konuda büyük emek veren çiftçilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kivi hasadını gerçekleştirdi.