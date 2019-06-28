Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm
1 saat önce
Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:27 Kaynak: AA
'da Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Taşköprü
ilçesine bağlı Ayvalı
köyünde yaşayan İbrahim Göksu
, geçen hafta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Göksu, KKKA şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Göksu, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Göksu'nun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp
Kurumuna sevk edildi.
İbrahim Göksu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü
Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi
Kadıköy'de zincirleme trafik kazasına neden olan çift için karar verildi