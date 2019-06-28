Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm
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Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm

1 saat önce

Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm, System.String[]
Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan İbrahim Göksu, geçen hafta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Göksu, KKKA şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Göksu, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Göksu'nun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
İbrahim Göksu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:27 Kaynak: AA
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