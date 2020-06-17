Kastamonu'da KKKA teşhisi konulan 7 kişiye hastanede tedavi - Son Dakika

Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 7 kişi tedavi altına alındı.

Son bir haftada Devrekani, Daday, Taşköprü ilçeleri ile kent merkezine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşan ve kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuranlardan 7'sine KKKA teşhisi konuldu.

Yapılan kontrollerin ardından 7 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKKA hastalığının Türkiye'de 2002 yılında tespit edildiğini söyledi.

Hastalığın 2008 yılında en yüksek düzeye ulaştığını anlatan Maşalacı, "2020 yılı hastalık sezonunun henüz erken dönemlerinde vaka sayılarında artış görülmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. KKKA hastalığı etkeni virüs olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta insanların kanlarıyla kontrolsüz temas ile insandan insana hastalığın geçmesi de söz konusudur." dedi.

Kenelerin vücuttan çıkartılırken öldürülmemesi gerektiğini ifade eden Maşalacı, "Özellikle bol yağmur ve nemin olduğu bu günlerde hem vatandaşlarımız hem de görevleri nedeni ile risk grubunda yer alan kişiler, hayvan veya hasta insanların kan ve vücut sıvıları ile temastan kaçınmalı, temas halinde mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu önlemler almalıdır. Tedbir elden bırakılmamalı dolayısıyla ölümcül olan bu hastalığın yayılması engellenmelidir." diye konuştu.