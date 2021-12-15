Kastamonu'da komşularının kayıp ihbarında bulunduğu kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da yalnız yaşadığı öğrenilen ve komşularının kayıp ihbarında bulunduğu 57 yaşındaki Ümit Bektaş'ın cesedi evinde bulundu.

Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evinde babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Bektaş'tan komşuları bir süredir haber alamadı.

Bektaş'ın komşu ve yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bektaş'ın bozulmuş cesediyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bektaş'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bektaş'ın evinin giriş kapısında birkaç aylık olduğu belirlenen posta tebligatlarının biriktiği görüldü.

Komşu İfakat Tiryakioğlu, gazetecilere, 10 senedir aynı mahallede yaşadıklarını söyledi.

Bektaş'ı tanıdıklarını belirten Tiryakioğlu, "İnsanlarla pek diyaloğu yoktu. Böyle bir insandı. Yalnız, bir başına yaşıyordu. Eskiden evde sesini falan duyardık uzun zamandır ses de yoktu." dedi.

Bir komşularının şüphesi üzerine kayıp ihbarında bulunduklarını kaydeden Tiryakioğlu, "Bir komşusu kapının önüne taş koymuş. O taş uzun zaman hareket etmeyince polise haber vermişler. Dört ay önce öldüğünü söylüyorlar. Biz eskiden buralardan geçerken görüyorduk ama uzun zamandır görmüyorduk." diye konuştu.