Kastamonu'da köpeği öldürüp üç evi soyan hırsızlardan ikisi tutuklandı - Son Dakika

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Kastamonu'da köpeği öldürüp üç evi soyan hırsızlardan ikisi tutuklandı
6 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir köpeği öldürerek ardından üç evi soyan hırsızlardan 2'si tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir köpeği öldürerek ardından üç evi soyan hırsızlardan 2'si tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Karadedeoğlu köyünde 12 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen üç ayrı evden hırsızlık yapılması ve bir köpeğin öldürülmesi olayında girdikleri evlerden ev eşyalarını çalan 4 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartı ile diğeri ise savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. - KASTAMONU
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