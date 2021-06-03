Kastamonu'da köpeğin yaya geçidini kullanması MOBESE kamerasına yansıdı - Son Dakika

Yolun karşısındaki kaldırıma çıkan köpek, daha sonra yürüyerek görüntüden çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde, Yalçın Caddesi'nde kaldırımda yürüyen köpek, trafik ışığının yayalara yeşil yanmasının ardından diğer insanlarla yaya geçidini kullanıp yolun karşısına geçti.

Kastamonu 'da köpeğin yolun karşısına geçerken yaya geçidini kullanması dikkati çekti.

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