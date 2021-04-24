Kastamonu'da köpeklerden kaçarken devrilen motosikletten düşen baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde köpeklerden kaçarken motosikletten düşerek yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Engin T, kullandığı motosikletle Abana ve Bozkurt ilçelerini bağlayan kara yolunun Yukarı Abana mevkisinde seyir halindeyken köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçarken motosikletin devrilmesi sonucu Engin T. ile oğlu Murat T. yaralandı.
Baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldıkları Abana Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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